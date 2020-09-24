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Специалисты рассказали о критической дыре в безопасности в приложении Instagram

Антон Мельников
24 сентября, 2020 17:15
1 мин
d
Pixabay

Специалисты компании Check Point рассказали о критической уязвимости в приложении Instagram на платформе для Android. Уязвимость позволяла злоумышленнику удаленно захватить управление над устройством с помощью отправки специального изображения.

Сообщается, что дыра в безопасности давала возможность не только выполнять действия от лица пользователя Instagram, в том числе удалять и публиковать фотографии, но также позволяла запускать произвольный код на устройстве.

«Уязвимость превращает устройство в инструмент для слежки за пользователями без их ведома, а также позволяет злонамеренно манипулировать их профилем в Instagram. В любом случае атака может привести к серьезному вторжению в частную жизнь пользователей и нанести ущерб их репутации», — сообщили эксперты.

Для эксплуатации уязвимости хакеру достаточно отправить вредоносное изображение в формате JPEG жертве по электронной почте или в WhatsApp. Как только получатель сохраняет изображение на устройстве и запускает Instagram, эксплуатация происходит автоматически, предоставляя злоумышленнику полный контроль над приложением, поясняет SecurityLab.

На данный момент уязвимость устранена.

темы
кибербезопасность
хакеры
смартфоны
Andoid
Instagram
1 мин