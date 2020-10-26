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Специалисты NASA нашли воду на поверхности Луны

Антон Мельников
26 октября, 2020 22:41
1 мин
уу
Pixabay

В космическом агентстве США (NASA) подтвердили обнаружение воды на поверхности Луны. Соответствующее заявление сделал глава агентства Джим Брайденстайн.

«Мы впервые подтвердили наличие воды на солнечной поверхности Луны», — отметил Брайденстайн.

По словам главы NASA, информацию о наличии воды удалось получить благодаря стратосферной лаборатории SOFIA, которая была создана на базе самолета Boeing.

Брайденстайн добавил, что пока не ясно, смогут ли космонавты использовать найденную воду в качестве ресурса.

По данным научного сайта Phys.org, молекулы воды были найдены в кратере Клавиуса — это один из крупнейших кратеров, видимых с Земли. При этом, судя по данным, вода на поверхности Луны распределена в очень небольших концентрациях, ее общая емкость примерно 350 миллилитров. Для сравнения, в пустыне Сахара находится примерно в сто раз больше жидкости, чем на Луне, отмечает Lenta.ru.

темы
космос
вода
Луна
NASA
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