Спасти русскую Арктику

Одна из главных проблем России в области освоения Арктики — это сохранение текущей численности населения и привлечение новых кадров. Данный вопрос широко обсуждается на форуме, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге (организован «Ассоциацией полярников», Аспол).

Точной статистики по населению в Арктике нет. В открытых источниках можно найти информацию, что на сегодняшний день в высоких широтах проживают 2,1-2,4 миллиона человек. Это примерно 2% от общей численности граждан РФ. При этом площадь полярных регионов занимает почти пятую часть территории нашей страны.

Крупнейшими городами Крайнего Севера являются Мурманск, Сыктывкар, Норильск. Жизни в населённых пунктах Арктики сосредоточена в основном вокруг предприятий — добывающих компаний, судостроительных заводов и портов. Достаточно многочисленную категорию населения составляют вахтовики — граждане, приезжающие в Заполярье на сезонные заработки.

Типичный населённый пункт на Крайнем Севере — это малоэтажные дома полугородского типа и люди, которые друг друга знают. Из-за суровых природных условий и неразвитости инфраструктуры арктические города и поселения часто находятся в фактически транспортной изоляции. В магазинах нет привычного для жителя мегаполиса набора продуктов, и цены на них из-за больших расходов на доставку кажутся фантастическими

В Заполярье необычайно суровые природно-климатические условия. Зимой градусник термометра опускается до —40-50 °С, а в снежную пургу, которая периодически происходит в холодный сезон, невозможно выйти из дома. Лето в Арктике короткое и сопровождается обилием назойливых летающих насекомых. Уровень жизни в северных широтах, несмотря на высокие зарплаты нефтяников и газовиков, ниже среднероссийского.

Чтобы жить в таком регионе, его нужно любить (а любить Крайний Север есть за что!), либо быть материально заинтересованным в том, чтобы остаться там на ПМЖ.

К большому сожалению, Россия продолжает осваивать Арктику колониальным способом, то есть выкачивает из неё природные ресурсы, практически не вкладываясь в социальную инфраструктуру.

Естественно, что в Заполярье стоимость строительства жилья из-за климата и отсутствия поблизости достаточного количества источников стройматериалов будет выше, чем, например, в средней полосе РФ.

Однако вряд ли данный фактор может оправдывать господствующее в нас в стране потребительское отношение к региону. Арктика заслуживает иного настоящего и будущего. Она (в отличие от отдельных регионов на Северном Кавказе) не нахлебник, а кормилица. Заполярье даёт 11% национального дохода РФ и 22% экспорта

Более того, Крайний Север обладает колоссальным туристическим потенциалом. Речь идёт не только об удивительном по красоте северном сиянии. Это скалы, покрытые льдами, редкие виды животных, прогулки на оленьей упряжке, кухня и быт коренного населения, круизы в период летней навигации. Арктику уже потихоньку «осваивают» вездесущие гости из Поднебесной.

Потребительское отношение нашего государства к Крайнему Северу в какой-то мере символизирует даже то обстоятельство, что практически все арктические форумы проходят в Санкт-Петербурге, а не на региональных площадках.

Безусловно, северная столица благодаря своему научно-промышленному потенциалу вносит огромный вклад в освоение Заполярья (город производит разнообразную морскую технику, включая ледоколы, готовит кадры для Крайнего Севера) и обладает необходимой инфраструктурой для проведения крупных выставок и конференций. Да и форум, который ежегодно проводит Аспол («Арктика: настоящее и будущее»), превратился в достойное профессиональное мероприятие.

Однако по какой причине правительство РФ, не жалевшее денег налогоплательщиков на олимпийские объекты и стадионы в том же Петербурге, не может вложиться в создание хотя бы одной специализированной современной площадки хотя бы в Мурманске, с которым есть устойчивое авиасообщение? Вот вам, господа, новые рабочие места, толчок к развитию транспортной и гостиничной инфраструктуры!

Обсуждение проблемы оттока населения из Арктики в пятимиллионном Петербурге вызывает разумное недоумение. С таким же успехом по этому вопросу можно было бы дискутировать в Москве или в Сочи, где зимой температура редко опускается ниже ноля. Причём положительных примеров в России хватает. Смогла же лаборатория «Касперский» провести интернет-конференцию в Урюпинске, небольшом прекрасном городе Волгоградской области.

Достоверной обобщающей статистики об оттоке населения из полярной зоны не существует. На форуме заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова заявила, что каждый день регион покидают более 40 человек. Парадоксально, но масштабная миграция в Мурманской области происходит на фоне острейшего дефицита рабочих рук!

По словам Кузнецовой, сейчас правительство в спешном порядке проводит радикальную реформу профессионального образования, чтобы училища, техникумы и вузы могли стать поставщиками достаточного количества кадров. Естественно, что в условиях кадрового голода местные предприятия вынуждены привлекать вахтовиков, которые не собираются бросать якорь и заводить семьи в северных широтах.

Кстати, обилие промышленных специальностей неизбежно влечёт за собой вполне логичную проблему безработицы женского населения или (что ещё хуже) нехватки представительниц прекрасной половины, которых традиционно больше, чем мужчин. Чем женщина может заниматься в Арктике? Не являются ли представительницы слабого пола в каком-то смысле драйверами оттока населения, так как не видят профессиональных перспектив?

Эти вопросы также поднимаются на форуме в Петербурге, однако их решение на уровне государственной политики пока не проглядывается. Со своей стороны отметим, что специфика работы, качество досуга и медицины для образованных молодых женщин имеют принципиальное значение при выборе места жительства.

Тем не менее планы нашего государства всё же внушают осторожный оптимизм. В рамках новой стратегии развития Арктики до 2035 года предусмотрено создание 200 тысяч новых квалифицированных рабочих мест. Человеческому капиталу, как обещают в правительстве, будет уделено приоритетное внимание.