Спасатели вылетели на поиски пропавшего Ан-2

Общество

Фото: pixabay.com

Вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 российских спасателей вылетел на поиски самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс», который совершил взлет из населенного пункта Кырен в Бурятии и перестал выходить на связь.

Пилоты заметили световые сигналы фонариком из леса. Однако нет ясности, принадлежат ли они членам экипажа пропавшего воздушного судна.

На борту Ан-2 находятся двое членов экипажа и четверо пассажиров. По предварительной информации, самолет совершал химическую обработку полей. При этом заявка на полет не была одобрена, сообщает ТАСС.

Напомним, неделю назад в Нижегородской области разбился Ан-2.

В результате крушения один человек погиб. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

Всего в самолете находились два человека, сообщает ТАСС.

Напомним, в феврале текущего года в Магадане пассажирский самолёт Ан-2 ударился о землю при взлёте.

Лайнер должен был вылететь в посёлок Сеймчан Магаданской области. На борту находились 14 человек. В результате аварийной посадки пострадали двое. У одного пассажира перелом руки, у члена экипажа - ушибы и травма грудной клетки.

По предварительным данным, при взлете самолет не смог набрать высоту, начал падать и ударился о землю. Ан-2 взлетел с перегрузом, сообщает телеграм-канал «112».