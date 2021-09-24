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Спасатели спасли жизнь плавающей в Москва-реке чёрной собаке
24 сентября, 2021 21:26
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vm.ru
Столичные спасатели вызволили из воды собаку, которая плыла в месте впадения в Москву-реку реки Сетунь и не могла выкарабкаться на сушу. Животное заметил капитан прогулочного теплохода.
После звонка на место сразу прибыла дежурная смена поисково-спасательной станции «Ленинские горы». Они увидели, что собака барахтается в двух метрах от берега, переоделись в гидрокостюмы и отправились в воду. Там они взяли собаку и отнесли на катер.
Сейчас собака греется на поисково-спасательной станции.
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