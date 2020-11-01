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Спасатели продолжают искать людей после взрыва в подмосковных Мытищах

Кирилл Савушкин
1 ноября, 2020 16:34
1 мин
Photo
Flickr

Гаражный комплекс в городе Мытищи Московской области потряс взрыв, произошедший, по всей вероятности, из-за утчеки газа. Под завалами оказались люди.

По данным МЧС, два гаража было полностью разрушено и ещё три повреждено. В настоящий момент, службы подтвердили смерть одного человека. Обрушение было зафикисровано на площади около 50 кв. метров.

Издание РБК приводит следующее сообщение спасателей: «В 11:50 поступило сообщение об обрушении нескольких гаражных боксов на улице Попова, дом 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что разрушены пять гаражей: у трех обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены».

На данном этапе службы заняты разбором завалов и поиском еще двоих человек.

темы
взрыв
МЧС
Мытищи
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