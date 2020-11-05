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Назван прибор, который спасет от пожара в доме.

Лучше всего с этим справится дымовой извещатель, который называют «датчиками дыма». Как сообщил главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин, в загородном доме лучше установить более сложную систему автоматической пожарной сигнализации.

По словам эксперта, дымовой извещатель реагирует на слабое задымление, очень громко звучит и отличается световой индикацией. Однако прибор не может квалифицировать природу задымления и реагирует даже на плотную пыль во время ремонтных работ.Гладилин не советует устанавливать его над газовой или электрической плитой.

Что касается автоматической пожарной сигнализации, то она срабатывает и направляет сигнал диспетчерской службе, или службе безопасности объекта, сообщает РИА «Новости».