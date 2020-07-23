Создатели опубликовали первый трейлер нового «Сталкера»

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Фото: cq.ru

Компания GSC на презентации Xbox показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Видео опубликовано на официальном YouTube канале консоли Xbox.



Согласно описанию ролика, игроки смогут «изучить один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями».