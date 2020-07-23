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Общество
Создатели опубликовали первый трейлер нового «Сталкера»
23 июля, 2020 23:09
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Фото: cq.ru
Компания GSC на презентации Xbox показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Видео опубликовано на официальном YouTube канале консоли Xbox.
Согласно описанию ролика, игроки смогут «изучить один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями».
По информации создателей игры, новый «Сталкер» выйдет в 2021 году. Однако точная дата выхода культовой игры пока неизвестна.
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