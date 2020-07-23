По состоянию на 23 июля 10:00
Заболевших795 038
За последние сутки5 848
Выздоровело580 330
Умерло12 892
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Создатели опубликовали первый трейлер нового «Сталкера»

Анастасия Красильникова
23 июля, 2020 23:09
1 мин
Фото
Фото: cq.ru

Компания GSC на презентации Xbox показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Видео опубликовано на официальном YouTube канале консоли Xbox.

Согласно описанию ролика, игроки смогут «изучить один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями».

По информации создателей игры, новый «Сталкер» выйдет в 2021 году. Однако точная дата выхода культовой игры пока неизвестна.

темы
культура
технологии
развлечения
1 мин