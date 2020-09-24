Создатель «Новичка» усмотрел у Алексея Навального сахарную кому

Фото: Flickr

Один из создателей боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк рассказал, в каком состоянии бы находился в настоящее время оппозиционер Алексей Навальный, если бы его отравили этим ядом.

По словам эксперта, у политика была сахарная кома. Ринк считает, что так же, как и в случае со Скрипалями, у Навального не было отравления «Новичком». Как отмечает ученый, те, кто все это готовил, просто «некачественно провели всю эту авантюру», сообщает телеканал «360».

Днем ранее стало известно о том, что оппозиционного политика Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение после отравления «Новичком». Немецкая пресса со ссылкой на анализы Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии утревждала, что за отравлением стоят российские спецслужбы, действующие по указке Кремля.