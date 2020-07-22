Созданный с помощью 3D-печати авиадвигатель успешно испытали в России

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Фото: pixabay.com

В России провели первое успешное летное испытание авиационного двигателя.

Агрегат создан с помощью 3D-печати. Испытание газотурбинного двигателя МГТД-20 прошло на базе авиационного центра «Казанбаш» в Татарстане. Аппарат прошел по заданному маршруту на высоте 170 метров, достигнув скорости в 154 км/ч.

Серийное производство силовых установок запланировано на 2021-2022 годы, сообщают РИА Новости.

Напомним, около 90% составляющих ракетного двигателя компании «КосмоКурс» планируется напечатать с помощью 3D-принтера.

Как сообщил гендиректор компании Павел Пушкин, испытания начнутся летом 2020 года. «В классической технологии мы уже к этому времени не успеваем», - отметил Пушкин.

«КосмоКурс» занимается созданием многоразового комплекса для космических полетов. Как предполагается, за время полета, который будет длиться 15 минут, корабль взлетит на высоту 200 километров, что позволит считать членов экипажа побывавшими в космосе, сообщает «Рен ТВ».