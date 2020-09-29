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Создан уничтожающий коронавирус в проточной воде прибор

Артем Денисов
29 сентября, 2020 01:04
2 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Российские ученые разработали проект модуля для обеззараживания питьевой воды и сточных вод от патогенной микрофлоры.

Прибор воздействует на жидкость высокоинтенсивным импульсным излучением сплошного спектра — от ультрафиолетового до инфракрасного. Обработка воды осуществляется короткими световыми импульсами очень высокой интенсивности. Это позволяет уничтожить самые разные виды патогенной микрофлоры, включая коронавирус.

Новая технология не требует применения дополнительных реагентов и не наносит вреда окружающей среде. По словам экспертов, COVID-19 крайне чувствителен к ультрафиолетовому излучению.

Как ожидается, покупателями устройства станут в первую очередь владельцы частных домов и квартир, пишут «Известия».

Напомним, в Приморском крае прокуратура заинтересовалась инцидентом, в результате которого школьники в Анучинском районе получил ожоги от установленной в классе бактерицидной лампы.

Сообщается, что ожоги получили семеро подростков - у них травмированы не только глаза, но и кожу на лице из-за бактерицидного ультрафиолетового рециркулятора. Одного школьника пришлось отправить в больницу.

темы
эпидемия
коронавирус
разработки
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