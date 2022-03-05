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Союз журналистов России поблагодарил Илона Маска за отказ блокировать российские СМИ
5 марта, 2022 19:18
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Глава Союза журналистов Владимир Соловьев приветствовал решение американского инженера-миллиардера не перекрывать доступ в широкополосный интернет официальным средствам массовой информации Российской Федерации.
«На фоне массового нарушения всех принципов журналистики и свободы слова, этот одинокий голос, конечно, выделяется», - цитирует Lenta.ru руководителя СЖР.
Сегодня утром Илон Маск отказался использовать свою инновационную космическую сеть Starlink в целях информационной блокады российских проправительственных интернет-ресурсов. «Все источники новостей частично пропагандистские, одни больше, другие меньше», - заметил Маск. И назвал себя сторонником абсолютной свободы слова.
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