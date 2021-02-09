Совсем скоро ВОЗ расскажет о расследовании на «родине» коронавируса - в Ухане

Общество

Во вторник, 9 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт пресс-конференцию по итогам расследования в китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус. В мероприятии примут участие посетившие Ухань специалисты ВОЗ, которые пытались выявить происхождение COVID-19, а также их коллеги из Китая.

Специалисты ВОЗ проводили работы в Китае на протяжении четырёх недель. В том числе, они посетили рынок морепродуктов, на котором вспышка инфекции была зафиксирована впервые, передаёт «ТАСС».