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Совсем скоро ВОЗ расскажет о расследовании на «родине» коронавируса - в Ухане

Антон Мельников
9 февраля, 2021 00:38
1 мин
Антон Мельников
9 февраля, 2021 00:38
1 мин
Manuel Elias/XinHua/Global Look Press
Manuel Elias/XinHua/Global Look Press

Во вторник, 9 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт пресс-конференцию по итогам расследования в китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус. В мероприятии примут участие посетившие Ухань специалисты ВОЗ, которые пытались выявить происхождение COVID-19, а также их коллеги из Китая.

Специалисты ВОЗ проводили работы в Китае на протяжении четырёх недель. В том числе, они посетили рынок морепродуктов, на котором вспышка инфекции была зафиксирована впервые, передаёт «ТАСС».

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ТЕГИ
коронавирус
Ухань
ВОЗ
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