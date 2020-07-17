Советский и Югорск продержались до наступления дождя

Общество

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Прошедший ночью дождь спас от надвигавшегося пожара жителей городов Советский и Югорск. Ранее, возгорание, распространившееся на 24 тыс. гектаров, подобралось вплотную к жилым районам.

Жители городов ХМАО неоднократно заявляли о сильнейшем задымлении, которое может привести к эвакуации населения.

В ГУ МЧС по региону также оценили влияние погоды на ситуацию: «Это, конечно, повлияло на обстановку в целом. Но сказать, что пожары в Советском районе полностью ликвидированы, пока не могу, есть еще очаги»

Накануне, в регион, для пущей мотивации, прилетели глава МЧС Евгений Зиничев и министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин. Сведения об обстановке в ХМАО передал портал Znak.com.