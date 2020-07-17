По состоянию на 17 июля 10:30
Заболевших759 203
За последние сутки6 406
Выздоровело539 373
Умерло12 123
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Советский и Югорск продержались до наступления дождя

Кирилл Савушкин
17 июля, 2020 13:26
1 мин
Photo
Flickr

Прошедший ночью дождь спас от надвигавшегося пожара жителей городов Советский и Югорск. Ранее, возгорание, распространившееся на 24 тыс. гектаров, подобралось вплотную к жилым районам.

Жители городов ХМАО неоднократно заявляли о сильнейшем задымлении, которое может привести к эвакуации населения.

В ГУ МЧС по региону также оценили влияние погоды на ситуацию: «Это, конечно, повлияло на обстановку в целом. Но сказать, что пожары в Советском районе полностью ликвидированы, пока не могу, есть еще очаги»

Накануне, в регион, для пущей мотивации, прилетели глава МЧС Евгений Зиничев и министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин. Сведения об обстановке в ХМАО передал портал Znak.com.

темы
МЧС
лесные пожары
ХМАО
1 мин