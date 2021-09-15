Советские баллистические ракеты попали в руки к боевикам «Талибана»*
Захватившая власть в Афганистане группировка «Талибан»* получила доступ к баллистическим ракетам Советского Союза. Боеголовки находилось в провинции Панджшер, где остались силы сопротивления талибам.
Судя по видео, которое опубликовал телеканал «РЕН ТВ», талибы нашли старые ракеты Р-17. При этом угрозы они не представляют, поскольку ракеты были разукомплектованы – двигатели осколочные части лежат отдельно.
Эксперты полагают, что найденные ракеты были частью комплексов 9К72 «Эльбрус». Эти комплексы состояли на вооружении ракетного батальона Афганистана с 1989 года. При этом выпуск ракет Р-17 прекратился в 1987 году. С учетом срока службы этого вооружения, использование найденных боеприпасов в боевых целях маловероятно, отмечают «Известия».
*Движение «Талибан» признано террористическим в запрещено в РФ.