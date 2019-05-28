Совет да контракт

В 2018-м году в России был побит ещё один интересный рекорд: Минюст России зафиксировал интенсивный рост числа заключённых брачных договоров — 110 тысяч. А за неполные полгода в текущем году к такой форме соглашений прибегли уже 25 тысяч пар.

От прав на квартиру до мытья посуды

При этом, как сообщает «Российская газета», самой распространённой причиной подписания брачного контракта становится намерение супругов взять ипотеку. Дело в том, что банк с высокой вероятностью откажет в таком кредите, один из супругов имеет недостаточный заработок или вовсе не работает, ведь без брачного контракта все дальнейшие споры с заёмщиком будут упираться в его солидарную ответственность со второй половиной.

В договоре же можно чётко прописать обязательства погашения ипотечного кредита и даже указать, что приобретённая в ипотеку недвижимость при разводе останется у платежеспособного члена семьи.

Эксперты по семейному праву отмечают, что в брачном договоре можно по усмотрению супругов прописать все самые тонкие нюансы семейного хозяйства. Все споры имущественного характера при наличии такого документа решаются гораздо легче, чаще даже в досудебном порядке.

Можно даже отдельно прописать обязанности супругов по походу за продуктами и уборке квартиры, абсолютно любые мелочи, которые при спорах будут иметь юридическое значение

Единственное чем супруги при заключении контракта ограничены — законом. То есть нельзя прописать, к примеру, перечень и порядок телесных наказаний в случае измены, а то и чего похлеще…

Банкротам не поможет…

«Брачный контракт в современном мире является механизмом защиты имущества каждого из супругов, — рассказал «Русской Планете» адвокат Коллегии адвокатов «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов. — Такие договоры заключаются гражданами с целью обезопасить собственное имущество, чтобы в случае расторжения брака каждый из супругов остался с определенной ранее гарантией».

Также, продолжил он, брачный контракт бывает выгоден в случае, когда один из супругов является должником, так, если супруги воспользовались положениями Семейного кодекса РФ и заключили брачный договор, то в случае возбуждения исполнительного производства в отношении одного из супругов имущество другого защищено достигнутым ранее соглашением, а не является общим с должником, на которое приставы могут наложить арест, как это могло быть, в случае отсутствия такого договора (тогда имущество рассматривалось бы как совместно нажитое, без чёткого распределения принадлежности имущества).

При этом брачное соглашение, увы, не гарантирует сохранности имущества одного из супругов, если второй решится покончить с долгами самым радикальным образом — через банкротство

«До недавнего времени институт брачного контракта в таких случаях успешно оберегал имущество супругов, — отмечает Клейменов. — Однако теперь конкурсные управляющие довольно успешно оспаривают такие соглашения в судебном порядке, как явно ущемляющие интересы кредиторов».

Зато очень рады «контрактникам» банки! Наличие брачного контракта станет, например, весомым аргументом при оформлении ипотечного кредита, поскольку банк не заинтересован в сотрудничестве с солидарными должниками, в случае просрочки внесения платежей по ипотеке — судебные издержки при делах о солидарном долге выше, да и у должников пространство для манёвра больше.

Особый порядок также применяется и при наследовании имущества, если супругами был установлен режим раздельной собственности. Тогда всё отдельно нажитое пережившим супругом в наследственную массу не включается.

«В целом, можно отметить, что брачный договор является полезным инструментом, часто позволяющим исключить споры и тяжбы, как при разводе, так и в браке, — заключает Анатолий Клейменов. — Вместе с тем, особое внимание нужно уделять содержанию договора и формулированию его условий, не ограничиваясь стандартными образцами».