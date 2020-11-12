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Социальная сеть «Вконтакте» начала заботиться о своих пользователях, предупреждая их о вредоносной информации, касающейся ВИЧ и СПИДа. Речь идет о сообществах ВИЧ-диссидентов. Как только пользователь переходит в их группу или паблик, на экране появляется уведомление следующего содержания:

«Сообщество может содержать недостоверную информацию. Материалы сообщества могут быть опасны для Вашего здоровья. ВКонтакте предлагает ознакомиться с научно обоснованной информацией и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения касательно ВИЧ и СПИДа», – говорится в сообщении соцсети, передает TJ.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор изъял из аптек экспресс-тесты на ВИЧ, выпускаемые под брендом OraQuick. По мнению ведомства, они не подходят для самостоятельного использования.