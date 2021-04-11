Социологи: Более половины жителей страны работают по выходным

Люди

Россияне в своем большинстве – трудоголики. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы «Зарплата.ру». Оказалось, что более половины жителей страны предпочитают работать по выходным.

Кроме того, практически каждый второй россиянин работает по вечерам и ночам хотя бы один раз в месяц, а каждый третий вспоминает про работу по выходным.

Около 31% сотрудников идут на такие жертвы ради карьерных перспектив. Еще 26% работают по выходным и праздникам, так как являются владельцами бизнеса, а 22% россиян работают для того, чтобы улучшить материальное положение, пишет РИА «Новости».