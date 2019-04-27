Сотрудница ФБК копирует Ксению Собчак для прохождения в Мосгордуму, но терпит фиаско

Создать эффектный и мощный медийный образ – непростая задача даже для опытных политтехнологов. По этой причине юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь решила полностью скопировать его у Ксении Собчак. Поразительное сходство двух особ обнаружили журналисты РИА ФАН.

Соболь, выдвигающая свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму, полностью скопировала внешний облик петербургской журналистки. Юрист ФБК сделала себе аналогичную прическу, надела очки и «залезла» в гардероб Ксении Анатольевны. Сравнивая опубликованные СМИ фотографии, практически не находишь отличий.

В издании ФАН задаются вопросом: «Неужели следующим шагом Любови Соболь, после того как она примерила «четкие очечки» Собчак, станет съемка в клипе популярной рок-группы «Ленинград»?

Журналисты издания объясняют, что Соболь выбрала удачный образ Собчак из-за ее успеха в работе с молодежью и мощного политико-журналистского бэкграунда. Уточняется, что родители Ксении Анатольевны – известные политики. Помимо этого ее выделяет богатый опыт журналистской работы. Этот облик и попыталась примерить на себя юрист ФБК.

Авторы статьи утверждают, что Любовь Соболь не устояла и воспользовалась успехом Ксении Собчак. Однако, по их словам, юрист ФБК и петербургская журналистка – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Отец Любови Соболь – это далеко не мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак со всеми его заслугами. Ее папа – Эдуард Феденев, скандально известный аудитор компании «Банк-эксперт». Согласно публикациям СМИ, Феденев замешан в крупных финансовых махинациях.

Брат юриста ФБК Григорий Мусатов поддерживал Евромайдан на Украине в 2014 году. Он не стеснялся афишировать свои политические взгляды в соцсетях. Задавался вопросом: «Почему на улице Грушевского не горят «коктейли Молотова».

Похвастаться дипломом МГИМО Любовь Соболь в отличие от Ксении Собчак также не может. Как сообщала бывшая сотрудница ФБК, юрист Екатерина Ковалева, документ об окончании ВУЗа у Соболь может быть куплен. Об этом свидетельствует её некомпетентность по делу о заболевании детей в Москве.

Журналисты РИА ФАН утверждают, что копирование имиджа Ксении Собчак оказалось для Любови Соболь провальным. Ведь одно дело натянуть на себя чужой имидж, а другое – ему соответствовать.