Сотрудница «Алросы» вынесла в нижнем белье алмазов на 700 млн рублей
В Москве к девяти годам тюрьмы приговорили специалиста филиала алмазодобывающей компании «Алроса» Елену Канунникову, которая вынесла с предприятия в нижнем белье более тысячи алмазов на 700 миллионов рублей.
Сообщники женщины получили от четырёх до семи лет тюремного заключения. Преступление было совершено с 2016 по 2019 год. Сотрудница предприятия забирала алмазы со склада. Чтобы скрыть кражу, злоумышленница заменяла камни на техническое сырьё. Канунникова передавала алмазы сообщникам, которые занимались их продажей.
Разоблачить схему удалось только в 2019 году - женщину задержали при выносе со склада очередной партии алмазов. Во время обысков в квартирах обвиняемых силовики обнаружили около 500 необработанных алмазов на сумму более $3 млн, а также более $2 млн и 500 тыс. евро, пишут «Открытые медиа».