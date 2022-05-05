Сотрудников «Казанского вертолетного завода» заставляют делиться зарплатой с жителями Донбасса
Работников «Казанского вертолетного завода» заставляют отдавать часть заработной платы жителям Донбасса, называя акцию добровольной.
О ситуации Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказали сами сотрудники предприятия. По их словам, в настоящее время их просят поставить подпись в документах об удержании зарплаты для акции »Всегда рядом« с Донбассом. Известно, что её проводят две организации - Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям. Они планируют направить продукты питания и предметы первой необходимости жителям территории, где Россия с 24 февраля проводит спецоперацию.
Считается, что акция благотворительная, но у сотрудников завода не спрашивают, хотят они жертвовать часть своих средств или нет. Документы вынуждают подписывать, угрожая лишением премии.