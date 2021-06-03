Новости – Люди
Люди
Сотрудники посольства США в Москве не стали принимать письмо о помиловании российского летчика
3 июня, 2021 09:59
1 мин
1 мин
Pixabay
Американское посольство в Москве не приняло письмо дочери и супруги летчика Константина Ярошенко. В тексте содержалась просьба о помиловании.
Семья обращалсь к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену. Курьер доставил обращение по адресу, но его не взяли.
«Сейчас оно идет обратно», - рассказала ТАСС супруга Ярошенко Виктория.
На письме стоял адрес посольства - контакты взяты с сайта дипмиссии. По словам Виктории, еще два письма были отправлены непосредственно в США. Никакого ответа не последовало.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году по обвинению в попытках перевезти крупную партию кокаина. Его приговорили к 20 годам лишения свободы.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку