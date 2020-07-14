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«Сотрудники банка» обокрали москвича на 5,3 млн рублей

Дмитрий Байков
14 июля, 2020 15:45
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фото: Pixabay

Жителя Москвы обокрали на 5,3 млн рублей мошенники, которые представились сотрудниками отдела безопасности одного из российских банков.

Мошенники позвонили мужчине, представились сотрудниками банка и сообщили, что на его счет якобы была совершена хакерская атака. Звонившие предложили для сохранности средств перевести деньги на резервный счет.

Мужчина перевел почти 5,3 млн рублей, чем воспользовались мошенники и завладели деньгами. Это произошло 23 июня, а 13 июля правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались две москвички.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленницы полностью сознались в содеянном, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в Москве мошенница похитила с банковской карты безработного 1,6 млн рублей.

темы
Москва
Россия
кража
деньги
мошенники
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