«Сотрудники банка» обокрали москвича на 5,3 млн рублей

Общество

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Жителя Москвы обокрали на 5,3 млн рублей мошенники, которые представились сотрудниками отдела безопасности одного из российских банков.

Мошенники позвонили мужчине, представились сотрудниками банка и сообщили, что на его счет якобы была совершена хакерская атака. Звонившие предложили для сохранности средств перевести деньги на резервный счет.

Мужчина перевел почти 5,3 млн рублей, чем воспользовались мошенники и завладели деньгами. Это произошло 23 июня, а 13 июля правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались две москвички.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленницы полностью сознались в содеянном, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в Москве мошенница похитила с банковской карты безработного 1,6 млн рублей.