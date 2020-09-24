Сотрудникам на «удаленке» разрешили употреблять спиртное без угрозы увольнения

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В России норму об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, предлагают не распространять на «удаленку», следует из поправок к проекту закона о дистанционной работе.

Сегодня формально уволить сотрудника из-за употребления алкоголя нельзя. Как сообщил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру, чтобы зафиксировать алкогольное опьянение. По словам эксперта, однако данная процедура противоречит конституционному праву о неприкосновенности жилья.

Также сотрудника на «удаленке» нельзя будет уволить за прогул в обычном понимании этого слова — если его нет на рабочем месте в течение всего дня или смены, следует из поправок. Основание для увольнения - если он не выходит на связь весь день, пишут «Известия».

Как сообщалось, лишь 34% жителей России не отвлекаются на посторонние занятия, когда работают в удаленном режиме.

42% участников признались, что их ничто не отвлекает. Во время перерыва россияне на «удаленке» предпочитают делать спортивную разминку - об этом сообщили 28% опрошенных. Еще 23% респондентов признались, что прерываются на просмотр сериала, 22% делают перерыв на обед, а 15% идут гулять.

Больше всего россиян от работы отвлекают домашние дела, дети и родственники.