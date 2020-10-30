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Сотрудникам «Аэрофлота» светит до 20 лет тюрьмы за ввоз 6,5 кг наркотиков в шампунях

Марьям Ибрагимова
30 октября, 2020 17:13
2 мин
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Сотрудники «Аэрофлота» попались с крупной партией наркотиков. Бортпроводники пытались провезти в Россию запрещенные вещества в бутылках с шампунем, но их план провалился из-за таможенников.

Ситуация происходила в аэропорту Шереметьево. Сначала таможенникам показался подозрительным багаж двух стюардесс. Девушки только вернулись из Нью-Йорка и утверждали, что в их сумках всего лишь четыре бутылки шампуня американского производства. Однако таможенники усомнились в достоверности этой информации и отправили заграничный товар на экспертизу. Оказалось, что в шампуне было масло каннабиса, что является наркотиком. Общая масса запрещенного вещества составила 3,8 килограмма. Полицейские начали проводить расследование, в рамках которого задержали еще одного сотрудника «Аэрофлота».

«У него были обнаружены и изъяты три аналогичные пластмассовые бутылки. Согласно заключению эксперта, в бутылках содержится наркотическое средство массой около 2,8 килограмма», — цитирует пресс-секретаря Шереметьевской таможни Анну Евтушенко телеканал «360».

Она сообщила, что на сотрудников «Аэрофлота» завели уголовное дело. Бортпроводникам светит до 20 лет заключения и штраф до миллиона рублей.

темы
наркотики
Аэрофлот
уголовное дело
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