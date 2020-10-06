Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Сотрудник цирка на проспекте Вернадского погиб от лап медведя

Артем Денисов
6 октября, 2020 07:41
1 мин
медведь
Фото: pixabay.com

В московском цирке на проспекте Вернадского медведь растерзал сотрудника.

В цирке говорят, что он сам виноват в своей гибели, поскольку не имел права входить в вольер с семилетним хищником. По предварительным данным, служащий по уходу за животными нарушил технику безопасности, о чем свидетельствует видеозапись с камер наблюдений и слова очевидцев.

В организации выразили соболезнования родным и близким 29-летнего Валентина Булича.

По факту происшествия расследуется уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает «Интерфакс».

темы
москва
медведь
цирк
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!