Сотрудник цирка на проспекте Вернадского погиб от лап медведя

Фото: pixabay.com

В московском цирке на проспекте Вернадского медведь растерзал сотрудника.

В цирке говорят, что он сам виноват в своей гибели, поскольку не имел права входить в вольер с семилетним хищником. По предварительным данным, служащий по уходу за животными нарушил технику безопасности, о чем свидетельствует видеозапись с камер наблюдений и слова очевидцев.

В организации выразили соболезнования родным и близким 29-летнего Валентина Булича.

По факту происшествия расследуется уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает «Интерфакс».