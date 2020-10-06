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Общество
Сотрудник цирка на проспекте Вернадского погиб от лап медведя
6 октября, 2020 07:41
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Фото: pixabay.com
В московском цирке на проспекте Вернадского медведь растерзал сотрудника.
В цирке говорят, что он сам виноват в своей гибели, поскольку не имел права входить в вольер с семилетним хищником. По предварительным данным, служащий по уходу за животными нарушил технику безопасности, о чем свидетельствует видеозапись с камер наблюдений и слова очевидцев.
В организации выразили соболезнования родным и близким 29-летнего Валентина Булича.
По факту происшествия расследуется уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает «Интерфакс».
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