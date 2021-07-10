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Состояние певицы МакSим изменилось — менеджер
10 июля, 2021 12:40
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Менеджер популярной певицы Марины Максимовой, также известной как МакSим, сообщила об изменениях в состоянии находящейся в реанимации артистки.
По словам Яны Богушевской, борющейся за жизнь певице уже гораздо лучше. Об этом сообщает gazeta.ru.
Напомним, Максимова была введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ.
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