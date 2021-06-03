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Составлен топ российских регионов по выбросам парниковых газов
3 июня, 2021 01:02
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Kremlin Pool/Global Look Press
Россия поглощает больше парниковых газов, чем выбрасывает их в атмосферу, однако ряд регионов РФ из-за особенностей климата являются генераторами парниковых газов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Она напомнила, что Россия занимает второе место в мире по запасам лесных ресурсов, уступая только Бразилии. При этом Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Рязанская, Волгоградская области, Калмыкия больше выбрасывают парниковых газов, чем поглощают.
Как отметила Абрамченко, Рязанская область попала в список из-за засушливого периода и лесных пожаров, сообщает РБК.
Ранее американские ученые предсказали возникновение сильных и опасных лесных пожаров, которые связаны с засушливой погодой из-за изменений климата.
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