Составлен список вызывающих воспаление организма продуктов

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Ученые установили, что употребление в пищу тех или иных продуктов приводит к хроническому воспалению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Американские исследователи выработали провоспалительный индекс питания, основанный на оценке в крови количества биомаркеров воспаления, включив в него 18 продуктов питания, которые продемонстрировали наиболее сильную связь с воспалительными биомаркерами.

С учетом поправок на другие факторы — индекс массы тела, физическую активность, семейный анамнез сердечных заболеваний и использование поливитаминов — «провоспалительная» диета повышает риск сердечных заболеваний на 46%, а риск инсультов — на 28%.

Как оказалось, риск сердечных заболеваний и инсульта увеличивают диеты с высоким содержанием красного и обработанного мяса, рафинированного зерна и сладких напитков. Ученые рекомендуют употреблять в пищу продукты с высоким содержанием антиоксидантов, среди которых - зеленые листовые и желтые овощи, цельнозерновые продукты, а также кофе, чай и вино, пишут «Известия».

Ранее в Гарвардском университете выяснили, что существуют овощи, от которых лучше отказаться людям, желающим похудеть. Как показало исследование, овощи с высоким содержанием крахмала не способствуют похудению. При этом ограниченное их употребление не является опасным.

Людям, которые хотят сбросить вес, рекомендуется ограничить употребление картофеля, фасоли, кукурузы и гороха. При этом совсем от них отказываться эксперты не советуют.