Составлен список вылечивающих от гипертонии продуктов

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Диетологи из Великобритании составили список продуктов питания, которые способствуют нормализации артериального давления.

По словам специалистов, употребление продуктов, которые могут поддерживать в организме баланс натрия и калия, приведет к нормализации давления. Особенно полезен для гипертоников шпинат. Он содержит много магния, фолата и калия.

Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления. Также диетологи рекомендуют употреблять некоторые виды ягод.

Основной причиной риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является высокое кровяное давление, сообщает «Рен ТВ».

Несколько лет назад сотрудники Белгородского государственного университета создали не имеющую аналогов в мире методику прогнозирования риска развития эссенциальной гипертензии по анализу генома.

Уточняется, что изобретение, на которое ученые уже получили патент, позволит предупреждать пациентов о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к развитию инфаркта, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсультов.

«Мы использовали гены матриксных металлопротеиназ, чтобы оценить их роль в формировании заболевания и использовать в прогнозировании рисков течения заболевания, развития осложнений», - сообщил ТАСС руководитель исследования, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой медико-биологических дисциплин Медицинского института НИУ «БелГУ» Михаил Чурносов.

Исследование, проведенное в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, показало, что применение способа позволит на доклиническом этапе формировать среди пациентов группы риска и своевременно реализовывать в этих группах необходимую профилактику заболевания.