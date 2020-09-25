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Составлен список весомых преимуществ кнопочных телефонов перед смартфонами

Артем Денисов
25 сентября, 2020 01:50
2 мин
телефон
Фото: pixabay.com

Кнопочные телефоны в последнее время пользуются устойчивой популярностью.

Как сообщил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, эти аппараты дольше смартфонов держат заряд батареи, имеют более устойчивую связь, устойчивость к перепадам температуры. Как правило, люди их используют в качестве запасного телефона. Например, потерять в лесу или на реке дорогой гаджет довольно жалко, а обычный телефон - нет.

Сегодня в магазинах можно найти кнопочные телефоны для любителей экстремального отдыха: аппараты могут быть водонепроницаемыми, иметь эхолот, GPS, компас, возможность автоматического дозвона до экстренных служб и обрезиненный корпус, сообщает «Прайм».

Как сообщалось, если сотовый телефон упал в воду, его необходимо достать, сразу вытащить из него аккумулятор и доставить в сервисный центр.

По словам экспертов, не нужно тратить время на домашнюю просушку. Основным поражающим фактором для микросхем мокрого гаджета является электрический ток. Вынутый из аппарата аккумулятор позволит избежать воздействия тока на электронику телефона.

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технологии
телефон
связь
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