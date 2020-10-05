Составлен список самых популярных российских городов для экскурсий в октябре

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В России составили список самых популярных городов для экскурсионного отдыха в октябре.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха в период с 1 по 31 октября. В него не попали города-курорты на Черноморском и Азовском побережье России.

На первых двух местах - Санкт-Петербург и Москва. Замыкает тройку Нижний Новгород.

Также в десятку для познавательного отдыха вошли Переславль-Залесский, Петрозаводск, Суздаль, Уфа, Хабаровск, Волгоград и Ростов-на-Дону.

Наиболее дешевый отдых будет в Уфе, а дороже всего обойдется отдохнуть в Переславле-Залесском, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, крупнейшие российские авиперевозчики объявили распродажу билетов на внутренние рейсы по 31 мая 2021 года. Авиакомпании пообещали скидки на билеты до 50%.

Предполагается, что перевозчики благодаря акциям смогут выйти из глубокого кризиса на фоне пандемии.