Составлен список самых худших фраз для флирта с девушками

Общество

Фото: pixabay.com

Составлен рейтинг самых нелепых и неуместных фраз, которые используют мужчины для флирта с женщинами.

Автор опроса в интернете предложила девушкам написать худшие фразы, которыми мужчины пытались завести с ними знакомство. В итоге в список неудачных фраз попали: «Как поживаешь?»; «Ты такая особенная, ты не такая, как другие девушки»; «Ты все еще вместе с тем парнем?».

Также среди неуместных фраз - «Почему ты такая грустная, ведь ты такая красивая?».

Также, по словам девушек, которые приняли участие в опросе, они часто получают от незнакомых мужчин интимные фото, которое используется для флирта.

При этом фраза, которые девушки считают удачными для начала флирта, осталось загадкой, сообщает «Рен ТВ».

Тем временем, известный сайт знакомств beautifulpeople.com опубликовал свою версию рейтинга, согласно которой, самые уродливые мужчины на планете - жители Ирландии, а самыми некрасивыми женщинами стали немки.

После регистрации внешность нового участника рассматривают на протяжении 48 часов. В случае, если остальные члены сообщества сочтут его некрасивым, его профиль удаляют. Каждый год сайт публикует рейтинг привлекательности наций.

На этот раз в конце списка привлекательных мужчин оказались ирландцы. На втором месте - поляки. Замыкают тройку россияне.

Самые некрасивые женщины, по версии пользователей сайта знакомств, живут в Германии, Турции и Китае. Самыми красивыми представительницами прекрасной половины человечества стали жительницы Норвегии, Швеции и Исландии. Наиболее симпатичными признаны шведы, бразильцы и датчане, сообщает «Рен ТВ».