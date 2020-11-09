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Составлен список из пяти спасающих от похмелья продуктов

Артем Денисов
9 ноября, 2020 01:25
2 мин
яйца
Фото: pixabay.com

Стало известно о продуктах, которые помогают избавиться от похмелья.

Как сообщили врач-невролог Евгений Мосин и врач-патофизиолог Алена Парецкая, избавиться от неприятных симптомов поможет завтрак на основе яиц. Этот продукт содержит аминокислоту L-цистеин, которая необходима печени для расщепления токсина, накапливающегося в организме при употреблении спиртных напитков.

По словам медиков, дополнительно восполнить баланс электролитов поможет кокосовая вода за счет содержания в ней калия. Имбирь и бананы помогут справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта, вызванными алкоголем. Имбирь, который необходимо добавить в воду, будет эффективен при тошноте и рвоте.

Более быстрому выводу алкоголя из организма поможет сладкая газировка на основе лимона или лайма, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось о том, что одним из лучших средств для снятия похмелья является кисломолочный напиток айран. Он, помимо благотворного влияния на пищеварение, поможет и при похмелье. Ведь это кислый продукт, а значит он повышает кислотность желудочного сока и способствует перевариванию пищи.

темы
продукты
алкоголь
похмелье
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