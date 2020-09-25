Соскучившимся по гражданке раньше времени офицерам придется заплатить

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Российское правительство решило помочь уставшим от службы военнослужащим, пополнив при этом казну.

В среду, в ходе заседания, в список оснований для досрочного увольнения со службы был внесен еще один пункт. Законопроект разрешит уйти на покой досрочно при условии, что военнослужащий возместит государству затраченные на его образование в военном институте средства.

«Также вводится норма, в соответствии с которой порядок и условия командирования военнослужащего будут определяться руководителем федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба», — сообщает сайт правительства.