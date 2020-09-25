Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Соскучившимся по гражданке раньше времени офицерам придется заплатить

Кирилл Савушкин
25 сентября, 2020 18:09
1 мин
Photo
Flickr

Российское правительство решило помочь уставшим от службы военнослужащим, пополнив при этом казну.

В среду, в ходе заседания, в список оснований для досрочного увольнения со службы был внесен еще один пункт. Законопроект разрешит уйти на покой досрочно при условии, что военнослужащий возместит государству затраченные на его образование в военном институте средства.

«Также вводится норма, в соответствии с которой порядок и условия командирования военнослужащего будут определяться руководителем федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба», — сообщает сайт правительства.

темы
армия
Минобороны РФ
Правительство РФ
1 мин