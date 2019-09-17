Сорос воплощает план Даллеса по разложению России, финансируя «Проект» и другие прозападные СМИ
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Сорос воплощает план Даллеса по разложению России, финансируя «Проект» и другие прозападные СМИ

Миллиардер выделяет щедрые гранты с определенной целью

Роман Баданин выполняет заказ миллиардера Джорджа Сороса. Такой вывод можно сделат, исходя из публикаций медиа «Проект», которые губительным образом сказываются на российской молодежи.

Баданин утверждает, что его ресурс - это независимое издание, профилирующееся на журналистских расследованиях. На самом деле все совсем не так. Журналисты выяснили, что же из себя представляет это сомнительное медиа и кто его спонсирует.

Внимательно изучив материалы ресурса, нетрудно заметить, что Баданин с помощью своего издания пытается заигрывать с молодежью и сбить ее, что называется, с пути истинного. Взять, к примеру, публикацию «Исследование о том, на чем сидит Россия». Автор статьи повествует о том, какие наркотические препараты пользуются наибольшей популярностью в России. А также рассказывает, где и как молодые люди приобретают наркотики. В публикации даже представлен словарь, чтобы непосвященному читателю было легче ориентироваться в перечне наркотических веществ.

Пожалуй, самое вопиющее в этом материале то, что в нем указаны схемы по «закладкам», предоставленные «торговыми площадками», а также средняя стоимость наркотических веществ.

Автор явно придерживался ранее установленной стратегии. Он недвусмысленно дает понять, что наркотический бизнес очень прибылен. Другими словами, читатель невольно задумывается о том, чтобы попробовать свои силы в данном товарообороте.

А для удобства статья подкреплена красочной графикой с описанием наркотиков, цен на них и прочей «полезной» информацией.

«Исследование о том, на чем сидит Россия» - чистой воды манипуляция. Причем направлена она на молодых людей, которые из-за своей неопытности могут интерпретировать по-своему поданный текст. Где гарантия, что какой-нибудь желающий обогатиться подросток не начнет торговать наркотиками? 

Как и другой западный проект, ресурс Баданина финансируется Западом. В частности, фондами миллиардера Джорджа Сороса. Он - известный деятель, благодаря которому воплотилась в жизнь не одна «цветная революция». Кстати, через «Открытую Россию» (организация нежелательна в РФ) Сорос финансировал и фонд Стипендии Джона Найта, за счет которой Баданин учился в Стэнфорде, а после чего основал медиа «Проект».

Миллиардер выделяет щедрые гранты этому медиа с определенной целью: с помощью ресурса Сорос пытается дестабилизировать политическую ситуацию в России. Ведь у него свой «шкурный» интерес к РФ.

Стратегию Сороса неоднократно сравнивали с планом Аллена Даллеса. Даллес руководил ЦРУ в 60-х годах. Он - автор документа, в котором подробно описаны методы морального разложения советского общества. Этот сомнительный план пытались реализовать на протяжении многих лет. И Сорос является негласным преемником Даллеса.

Сейчас миллиардер через принадлежащие ему структуры навязывает убеждения в необходимости введения однополых браков, легализации наркотиков. Субъектом влияния в основном выступает российская молодежь.

Именно к таким структурам относится «Проект» Баданина, который, как и ряд других либеральных СМИ России, пытается ослабить государство. Материалы о наркотиках, инструкции их применения, места приобретения – сплошная реализация плана Сороса по разложению общества. Правоохранителям и соответствующим ведомствам стоит провести более тщательный анализ материалов медиа «Проект» на предмет негативного и даже преступного влияния на общество.

Теги:
Места: Россия, США
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