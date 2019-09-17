Сорос воплощает план Даллеса по разложению России, финансируя «Проект» и другие прозападные СМИ

Роман Баданин выполняет заказ миллиардера Джорджа Сороса. Такой вывод можно сделат, исходя из публикаций медиа «Проект», которые губительным образом сказываются на российской молодежи.

Баданин утверждает, что его ресурс - это независимое издание, профилирующееся на журналистских расследованиях. На самом деле все совсем не так. Журналисты выяснили, что же из себя представляет это сомнительное медиа и кто его спонсирует.

Внимательно изучив материалы ресурса, нетрудно заметить, что Баданин с помощью своего издания пытается заигрывать с молодежью и сбить ее, что называется, с пути истинного. Взять, к примеру, публикацию «Исследование о том, на чем сидит Россия». Автор статьи повествует о том, какие наркотические препараты пользуются наибольшей популярностью в России. А также рассказывает, где и как молодые люди приобретают наркотики. В публикации даже представлен словарь, чтобы непосвященному читателю было легче ориентироваться в перечне наркотических веществ.

Пожалуй, самое вопиющее в этом материале то, что в нем указаны схемы по «закладкам», предоставленные «торговыми площадками», а также средняя стоимость наркотических веществ.

Автор явно придерживался ранее установленной стратегии. Он недвусмысленно дает понять, что наркотический бизнес очень прибылен. Другими словами, читатель невольно задумывается о том, чтобы попробовать свои силы в данном товарообороте.

А для удобства статья подкреплена красочной графикой с описанием наркотиков, цен на них и прочей «полезной» информацией.

«Исследование о том, на чем сидит Россия» - чистой воды манипуляция. Причем направлена она на молодых людей, которые из-за своей неопытности могут интерпретировать по-своему поданный текст. Где гарантия, что какой-нибудь желающий обогатиться подросток не начнет торговать наркотиками?

Как и другой западный проект, ресурс Баданина финансируется Западом. В частности, фондами миллиардера Джорджа Сороса. Он - известный деятель, благодаря которому воплотилась в жизнь не одна «цветная революция». Кстати, через «Открытую Россию» (организация нежелательна в РФ) Сорос финансировал и фонд Стипендии Джона Найта, за счет которой Баданин учился в Стэнфорде, а после чего основал медиа «Проект».

Миллиардер выделяет щедрые гранты этому медиа с определенной целью: с помощью ресурса Сорос пытается дестабилизировать политическую ситуацию в России. Ведь у него свой «шкурный» интерес к РФ.

Стратегию Сороса неоднократно сравнивали с планом Аллена Даллеса. Даллес руководил ЦРУ в 60-х годах. Он - автор документа, в котором подробно описаны методы морального разложения советского общества. Этот сомнительный план пытались реализовать на протяжении многих лет. И Сорос является негласным преемником Даллеса.

Сейчас миллиардер через принадлежащие ему структуры навязывает убеждения в необходимости введения однополых браков, легализации наркотиков. Субъектом влияния в основном выступает российская молодежь.

Именно к таким структурам относится «Проект» Баданина, который, как и ряд других либеральных СМИ России, пытается ослабить государство. Материалы о наркотиках, инструкции их применения, места приобретения – сплошная реализация плана Сороса по разложению общества. Правоохранителям и соответствующим ведомствам стоит провести более тщательный анализ материалов медиа «Проект» на предмет негативного и даже преступного влияния на общество.