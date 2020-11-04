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Мессенджер WhatsApp, наконец, вводит долгожданную возможность для своих пользователей. Граждане, использующие приложение для обмена сообщениями и медиафайлами, смогут в случае необходимости или просто желания, удалять отправленные ими данные и заметки. Только произойдет это не сразу.

Так, чтобы отправить в WhatsApp исчезающее сообщение, нужно сперва включить эту функцию в настройках. После этого в групповых чатах или в личной переписке сообщения с обеих сторон будут удаляться через семь дней. В первом случае включить режим исчезающих заметок смогут только администраторы чата.

«По умолчанию медиафайлы, которые вы получаете в WhatsApp, автоматически сохраняются в папке с фото. Если автозагрузка медиафайлов включена, медиафайлы в исчезающих сообщениях исчезнут из чата, но сохранятся на телефоне», – предупреждают разработчики.

Ранее эксперты предупредили о небезопасности мессенджера WhatsApp.