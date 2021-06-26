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Солнечный Берег и Золотые Пески. Болгария ждет россиян
26 июня, 2021 14:52
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Роман Денисов/Global Look Press
Россия возобновляет авиасообщение с 28 июня с тремя городами Болгарии, сообщила глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Сейчас специалисты оформляют необходимые для открытия этого направления документы. Улететь в эту страну можно будет не только из Москвы, но и из регионов страны.
Напомним, что курорты Болгарии одни из самых бюджетных в Европе. В эту прекрасную страну их привлекают климатические условия, чистое и тёплое море и доброжелательные местные жители, пишет ФАН.
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