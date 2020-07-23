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Сочинские туристы заставили администрацию вручную мыть автобусы

Кирилл Савушкин
23 июля, 2020 20:19
1 мин
Photo
Flickr

Городская администрация Сочи усиливает меры безопасности в общественном транспорте в связи с беспрецедентным наплывом отдыхающих.

Увеличение заболеваемости в регионе смотивировало власти на более жесткий контроль за санитарными нормами на предприятиях. Под пристальным надзором также находятся пляжи и кафе.

Как отмечает РИА «Новости», салоны автобусов, сиденья, поручни и двери обрабатываются вручную. Всем пассажирам рекомендовано использовать безналичный расчет при оплате проезда.

«Данные требования предъявляются ко всем перевозчикам, независимо от формы собственности. Кроме того, постоянно идет мониторинг на линии», - заявляет заместитель руководителя транспортного департамента города Сочи Тимур Кушхов.

темы
туризм
коронавирус
Сочи
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