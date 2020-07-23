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Общество
Сочинские туристы заставили администрацию вручную мыть автобусы
23 июля, 2020 20:19
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Городская администрация Сочи усиливает меры безопасности в общественном транспорте в связи с беспрецедентным наплывом отдыхающих.
Увеличение заболеваемости в регионе смотивировало власти на более жесткий контроль за санитарными нормами на предприятиях. Под пристальным надзором также находятся пляжи и кафе.
Как отмечает РИА «Новости», салоны автобусов, сиденья, поручни и двери обрабатываются вручную. Всем пассажирам рекомендовано использовать безналичный расчет при оплате проезда.
«Данные требования предъявляются ко всем перевозчикам, независимо от формы собственности. Кроме того, постоянно идет мониторинг на линии», - заявляет заместитель руководителя транспортного департамента города Сочи Тимур Кушхов.
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