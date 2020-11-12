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Собянин запретил «пир во время чумы». Однако разрешил погулять в новогоднюю ночь

Дмитрий Байков
12 ноября, 2020 15:45
1 мин
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фото: Flickr

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что введенный запрет на массовые мероприятия в новогоднюю ночь не означает ограничений на передвижение по улицам города во время праздников.

Собянин напомнил, что никаких массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, но гулять по улицам столицы в новогоднюю ночь никто запрещать не будет. При этом градоначальник сказал, что это, прежде всего, семейный праздник и призвал встречать его дома в семейном кругу.

По словам Собянина, введенные в новогоднюю ночь ограничения неприятны, но необходимы из-за ситуации с коронавирусом. Если устроить ярмарки и елки на которые придет большое количество детей и родителей, то это будет «пир во время чумы», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В Москве вводятся новые ограничения до середины января 2021 года. Собянин подписал соответствующее распоряжение.

темы
Москва
общество
Сергей Собянин
коронавирус
Новый год
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