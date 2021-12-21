Собянин готовится к эпидемии «омикрона» после Нового года. Что будут делать в столице и о чем мэр решил не докладывать?
Мэр Москвы Сергей Собянин готовится к распространению «омикрона» в Москве после Нового года. На совещании с правительством он рассказал, что собираются делать в столице для борьбы с новым штаммом коронавируса.
Будет принят комплекс мер, увеличен коечный фонд - всё то, что делалось в предыдущие волны пандемии. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Мэр умолчал о текущих показателях заболеваемости ОРВИ, симптомы которого ровно такие же, как у «омикрона». Собянин решил не докладывать, почему в Москве почти не проводится диагностика нового штамма.
Прогнозы Собянина почти совпадают со словами иммунолога Николая Крючкова. Он считает, что пятая волна коронавируса начнется в последние дни 2021 года в Москве и чуть-чуть с опозданием в Санкт-Петербурге. Об этом написало агентство URA.RU.