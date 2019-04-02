Соболиный оскал

Главная героиня ролика команды скандального блогера Алексея Навального, который посвящен якобы нарушению санитарных норм на комбинатах социального питания в Москве, призналась, что ее обманным путем принудили сказать неправду о компании «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Видеопризнание появилось в ТГ-канале «Выпускайте Кракена».

Более подробную информацию опубликовало издание «ПолитЭксперт».

По словам женщины, за интервью ей пообещали приличную сумму денег, но позже обманули. Шилова заявила, что всю информацию, которую она озвучила в ролике, ее попросили зачитать. Текст был написан сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

ФБК обещал деньги в обмен на интервью

Шилова записала видеоролик, в котором объяснила, что к сговору с Навальным и Соболь ее подтолкнула сложная жизненная ситуация. Сын женщины заболел кишечной инфекцией, а диагноз оказался «подходящим» для ФБК, ведущего кампанию против системы школьного питания в Москве уже несколько последних месяцев.

«Когда ко мне в социальных сетях обратилась Любовь Соболь, которую на тот момент особо заинтересовала моя работа в «Московском школьнике», я вынуждена была согласиться», — рассказала Шилова.

По ее словам, за сотрудничество Соболь пообещала ей оплатить лечение ребенка.

«Она пообещала мне решить все то, что никто не мог решить – это помочь ребенку. У меня было просто безвыходное положение. Сейчас я уже понимаю, что меня просто втянули, но тогда мне обещали всю необходимую помощь, — пояснила Шилова. —Деваться мне было некуда. Соболь пообещала мне помочь в лечении ребенка, если я приму участие в их «расследовании».

Как призналась женщина, впоследствии она пожалела о том, что сделала.

Нужно было зачитать готовый текст

В конце 2018 года Денис Коротков — «коллега по оппозиции» Навального — выпустил расследование, посвященное преследованию оппозиционеров в РФ. Команда ФБК, видимо, вдохновилась методами его работы. Стоит отметить, что после выхода материала, спустя какое-то время, выяснилось, что все написанное – выдумано самим Коротковым. Кроме того, «секретным информатором» оказался случайный человек, зачитавший подготовленный для него текст на диктофон. С Шиловой ФБК решили поступить так же: на первом, пробном интервью ее подробно расспросили об устройстве системы школьного питания.

«Сначала они провели со мной первое интервью: очень много расспрашивали про работу в «Московском школьнике», — рассказала женщина. — Я честно отвечала на их вопросы так, как могла. Говорила, что знаю именно про «Московский школьник», называла мелкие ошибки. Но их это не устраивало».

Позже, по ее словам, она была приглашена на повторное интервью, на котором ей вручили полностью выдуманный готовый текст.

«Там все было настолько противоположно тому, что я рассказала: было много домыслов, различных неточностей», — отметила Шилова.

Однако было запрещено как-то менять «подготовленную речь». После записи ролика от Шиловой также потребовали сделать несколько заявлений для СМИ взамен на решение всех ее финансовых проблем.

«Во время съемок подходил даже сам Навальный, похлопал меня по плечу и рассказывал, что они делают самое важное дело – освобождают Россию. Они там все очень пафосные. Говорят, что в 2024 году именно Навальный станет президентом, а его штаб получит министерские должности», — сообщила обманутая женщина.

Навальному и Соболь нужны были сочные подробности

Шилова отметила, что в ФБК ей обещали помочь следующим образом: «выбить» из мэра российской столицы Сергея Собянина и петербургского бизнесмена Евгения Пригожина финансы, и после незамедлительно рассчитаться.

Женщина утверждает, что «жемчужину» расследования ФБК, странную конструкцию, которую якобы используют для помывки фруктов и овощей, выдумал Навальный.

Однако всю ответственность за ложную информацию возложили именно на Шилову, несмотря на то, что текст для видеоролика она не писала. Женщине обещали хорошо заплатить сразу после того, как «команда» ФБК выиграет у Собянина миллионы в суде. Кроме того, оппозиционеры хотели провести Любовь Соболь в Мосгордуму с помощью скандала вокруг московского социального питания.

Но после выхода в свет ролика о Шиловой благополучно забыли, так и не заплатив обещанную сумму. Более того, женщину предупредили, что если она еще раз появится в штабе Навального, то ее оттуда незамедлительно выгонят и, впоследствии, организуют травлю в социальных сетях.

Шилова готова на все, чтобы прокормить семью

Шилову уволили с основной работы после скандала. По итогу – денег на лечение сына так и не появилось, а куча долгов – остались.

«Как только вышел этот скандальный ролик, Соболь сразу про меня забыла, а также все остальные. Прежде чем видео должно было выйти, была договоренность, что Соболь покажет мне его, но я его увидела по факту – через других людей», — рассказала Шилова.

По прошествии некоторого времени женщина опять обратилась в штаб ФБК, но там ей и ее ребенку начали угрожать. Кроме того, «Московский школьник» подал на Наталью в суд за клевету. Адвоката, конечно же, Шиловой оплатить нечем. Женщина на данный момент находится еще в большем отчаянии, чем была, когда начала «сотрудничать» с Навальным и Соболь.

«Я поверила Навальному и Соболь, они меня предали, использовали. Не верьте им. Мы для них – развлечение», — подытожила Шилова.

С чего все началось и как развивалось

Несколько СМИ опубликовали интервью с Натальей Шиловой в феврале текущего года. В записи она представлялась экс-сотрудницей компании «Московский школьник» и рассказывала об ужасных условиях, в которых производится детское питание в Москва. «Сенсационное расследование» также появилось в Telegram-канале Навального, ранее уже публиковавшем клеветнические материалы о компании Пригожина «Конкорд». В качестве доказательств «бывшая сотрудница» приводила фотографии «ванной», в которой сотрудники якобы мыли овощи перед приготовлением школьной пищи.

Спустя нескольких часов Николай Фатеев, исполнительный директор «Московского школьника», провел видеоэкскурсию и развенчал ложь Шиловой. Основатель ФБК был вынужден удалить со своего сайта фото «умытаза».

Данному расследованию также предшествовала работа Любови Соболь, посвященная комбинату компании «Конкорд». Соболь обвинила Пригожина в том, что по вине «Конкорда» заболели дети в московских детских садах и школах. По неизвестным причинам она проигнорировала тот факт, что Роспотребнадзор ранее проводил расследование и пришел к выводу, что заболевания у детей спровоцировала продукция одного из липецких производителей.

Пригожин рассказал все о встрече с Навальным, которая состоялась в Петербурге в начале февраля. Стало известно, что скандальный блогер потребовал 300 млн рублей за «закрытие скандала с питанием в школах Москвы». Предприниматель ответил категорическим отказом.