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Соболезнования после смерти известного журналиста выразил Владимир Путин
20 июня, 2021 16:22
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Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин выразил соболезнования семье скончавшегося тележурналиста и гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко.
По данным ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Как сообщалось ранее Лысенко ушел из жизни в возрасте 84 лет, после продолжительной болезни.
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