Сегодня стало известно решение арбитражного суда Москвы по иску компании «Московский школьник» против ФБК Алексея Навального. Требование заблокировать видеоролик с «расследованием» ФБК об организации питания в школах и детсадах Москвы было отклонено. Любовь Соболь уже поспешила заявить о «победе», однако не все так просто.

Как утверждает источник на комбинате «МШ», такое решение суда связано с тем, что «расследование» является вещественным доказательством правоты предприятия. Если бы арбитраж удалили ролик еще до начала разбирательств, это автоматически стало бы признанием победы истца. Однако это недопустимо с юридической точки зрения.

«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал представитель «Московского школьника».

По сути получается, что Соболь одержала победу равносильную поражению. Странно, что она по-прежнему продолжает называть себя профессиональным юристом, путая правозащитную деятельность с популизмом. Различные либеральные СМИ, не разобравшись в ситуации, уже подхватили эту ложь и активно ее тиражируют.

Любовь Эдуардовна не раз бездоказательно заявляла, что предприятие «Московский школьник» связано с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. В частности, это она пыталась доказать в своем «расследовании».

Для этого Соболь пригласила бывшую сотрудницу «Московского школьника» Наталью Шилову, пообещав ей денежное вознаграждение за клевету в адрес компании. Женщине срочно нужны были деньги на лечение больного сына, поэтом от безысходности она согласилась. Сотрудники ФБК потребовали от нее зачитать с листка заранее подготовленный текст, не имеющий ничего общего с действительностью. Однако в итоге никаких денег Шиловой не заплатили, о чем она позже призналась в видеообращении.

Любовь Соболь устроила эту аферу с целью наживы и самопиара. Вместе с Навальным она продолжает совершать информационную травлю бизнесмена Евгения Пригожина, с которого в феврале месяце они пытались путем шантажа стребовать 300 млн рублей.