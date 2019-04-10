Соболь соврала о победе ФБК в суде с «Московским школьником»
Соболь соврала о победе ФБК в суде с «Московским школьником»

Требование заблокировать видеоролик с «расследованием» было отклонено

Сегодня стало известно решение арбитражного суда Москвы по иску компании «Московский школьник» против ФБК Алексея Навального. Требование заблокировать видеоролик с «расследованием» ФБК об организации питания в школах и детсадах Москвы было отклонено. Любовь Соболь уже поспешила заявить о «победе», однако не все так просто.

Как утверждает источник на комбинате «МШ», такое решение суда связано с тем, что «расследование»  является вещественным доказательством правоты предприятия. Если бы арбитраж удалили ролик еще до начала разбирательств, это автоматически стало бы признанием победы истца. Однако это недопустимо с юридической точки зрения.

«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал представитель «Московского школьника».

По сути получается, что Соболь одержала победу равносильную поражению. Странно, что она по-прежнему продолжает называть себя профессиональным юристом, путая правозащитную деятельность с популизмом. Различные либеральные СМИ, не разобравшись в ситуации,  уже подхватили эту ложь и активно ее тиражируют.

Любовь Эдуардовна не раз бездоказательно заявляла, что предприятие «Московский школьник» связано с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. В частности, это она пыталась доказать в своем «расследовании».

Для этого Соболь пригласила бывшую сотрудницу «Московского школьника» Наталью Шилову, пообещав ей денежное вознаграждение за клевету в адрес компании. Женщине срочно нужны были деньги на лечение больного сына, поэтом от безысходности она согласилась. Сотрудники ФБК потребовали от нее зачитать с листка заранее подготовленный текст, не имеющий ничего общего с действительностью. Однако в итоге никаких денег Шиловой не заплатили, о чем она позже призналась в видеообращении.

Любовь Соболь устроила эту аферу с целью наживы и самопиара. Вместе с Навальным она продолжает совершать информационную травлю бизнесмена Евгения Пригожина, с которого в феврале месяце они пытались путем шантажа стребовать 300 млн рублей.

Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос А из нашего окна - видим мы окоп врага Далее в рубрике А из нашего окна - видим мы окоп врагаЖизнь под обстрелом стала для жителей Донбасса страшной нормой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО