Соболь схлестнулась с Митрохиным в Хамовниках
1 мин чтения
Соболь схлестнулась с Митрохиным в Хамовниках

Прошли дебаты претендентов на место в Мосгордуме

На заседании Совета депутатов столичного муниципального округа Хамовники прошли дебаты претендентов на место в Мосгордуме от оппозиции – представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.

Сам формат мероприятия сразу же вызвал вопросы. В частности, мундеп Хамовников Александра Парушина поставила под сомнение легитимность приглашения только двух кандидатов в депутаты Мосгордумы. Замечание было проигнорировано, и оппозиционеры вступили в дискуссию.

Впрочем, конструктивного диалога не получилось. Тактика «умного голосования» опять дала сбой. Ни Митрохин, ни Соболь не готовы отдать голоса своих избирателей оппоненту.  

«История не терпит сослагательного наклонения. И политика тоже. Потому что я уверен, что зарегистрируюсь», – сказал Сергей Митрохин.

От прямого ответа на вопрос о поддержке соперника в случае недобора достаточного количества подписей для официального участия в выборах оба кандидата ушли. Митрохин ссылался на уверенность в своей победе, Соболь так же не усомнилась в своем успехе и не стала комментировать негативный вариант развития событий.  

Риторика обоих кандидатов свелась к борьбе с партией власти и грядущим абстрактным демократическим преобразованиям. При этом о реальных проблемах жителей района ни один из кандидатов не высказался. Любовь Соболь ограничилась упоминанием своего протестного YouTube-канала, а Сергей Митрохин списал бытовые неурядицы на коррупцию.

Теги:
События: общество
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Мировой калейдоскоп экзотических новостей Далее в рубрике Мировой калейдоскоп экзотических новостейОт китов Владивостока до индийских фокусников Читайте в рубрике «Политика» Россию довели до ГаагиПочему в расследовании крушения «Боинга» в Донецкой области нельзя поставить точку Россию довели до Гааги

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО