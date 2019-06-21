Соболь схлестнулась с Митрохиным в Хамовниках

На заседании Совета депутатов столичного муниципального округа Хамовники прошли дебаты претендентов на место в Мосгордуме от оппозиции – представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.

Сам формат мероприятия сразу же вызвал вопросы. В частности, мундеп Хамовников Александра Парушина поставила под сомнение легитимность приглашения только двух кандидатов в депутаты Мосгордумы. Замечание было проигнорировано, и оппозиционеры вступили в дискуссию.

Впрочем, конструктивного диалога не получилось. Тактика «умного голосования» опять дала сбой. Ни Митрохин, ни Соболь не готовы отдать голоса своих избирателей оппоненту.

«История не терпит сослагательного наклонения. И политика тоже. Потому что я уверен, что зарегистрируюсь», – сказал Сергей Митрохин.

От прямого ответа на вопрос о поддержке соперника в случае недобора достаточного количества подписей для официального участия в выборах оба кандидата ушли. Митрохин ссылался на уверенность в своей победе, Соболь так же не усомнилась в своем успехе и не стала комментировать негативный вариант развития событий.

Риторика обоих кандидатов свелась к борьбе с партией власти и грядущим абстрактным демократическим преобразованиям. При этом о реальных проблемах жителей района ни один из кандидатов не высказался. Любовь Соболь ограничилась упоминанием своего протестного YouTube-канала, а Сергей Митрохин списал бытовые неурядицы на коррупцию.