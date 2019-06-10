Соболь с помощью Навального собирается пройти в Мосгордуму через своего мужа

Федеральное агентство новостей опубликовало новое расследование раскрывающее историю продвижения Любови Соболь к заветному мандату депутата Мосгордумы. На последнем этапе Навальный готов даже «заказать» мужа своей ставленницы.

Юрист ФБК Любовь Соболь решила баллотироваться в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Хотя предвыборную кампанию официально можно начинать только в июне, Соболь ещё в мае погнала своих волонтеров разносить рекламные материалы по домам этого округа. Правда, у нее нет для избирателей ни конкретной программы, ни конструктивных предложений, ни знания проблем округа.

Что же есть? Первое – это два сильных соперника, с которыми она будет бороться: «яблочник» Сергей Митрохин и общественный деятель Нюта Федермессер. Один опытный политик, другая –известная и авторитетная активистка, много сделавшая в области развития паллиативной помощи людям.

Второй пункт её программы сводится к противостоянию ФБК и холдинга «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. При этом, думается, избирателям-москвичам невдомек, каким образом «разборки» фонда с предпринимателем из Северной столицы помогут Соболь защищать их интересы в Мосгордуме.

История же вражды Соболь к Пригожину длится уже три года. Своего пика она достигла в начале этого года. Тогда с Навальным они начали кампанию по очернению деловой репутации Пригожина, а поводом к этому стал его отказ выплатить блогеру 300 миллионов рублей «на избирательную кампанию». Сразу после этого на медиаресурсах Навального был опубликован ряд фейковых «расследований» о предприятии «Московский школьник», ошибочно связываемого с «Конкордом».

Но этому предшествовали клеветнические материалы в адрес Пригожина со стороны ФБК и лично Соболь еще раньше. Однако это не повлияло на его репутацию и коммерческую деятельность. Тем не менее, когда на мужа Соболь Сергея Мохова было совершенно нападение, она решила этим воспользоваться и абсолютно бездоказательно обвинила в этом Пригожина.

Естественно, ангажированные СМИ, в том числе ресурс Навального, моментально разнесли эту абсурдную информацию. Правда, после проведения доследственной проверки полиция отказала Мохову в возбуждении уголовного дела. Но и это юрист ФБК использовала в свою пользу. На помощь пришел Навальный и помог ей обратиться в Европейский суд по правам человека. Но и там у них ничего не вышло.

Нападение на Мохова – весьма «мутная» история. По словам источника в правоохранительных органах, сам Мохов связал этот инцидент с «ритуальщиками», как он их сам назвал на своей страничке в Facebook. О том, что этот антрополог работает на кладбищенскую мафию, было известно давно.

После проверки состояния здоровья Мохова выяснилось, что вреда ему нанесено не было. Поэтому у полиции не было основания возбуждать уголовное дело по этому заявлению.

Позже выяснилось, что данное псевдонападение было, действительно, инсценировано. Причем с одной целью – создать для Соболь гипотетического врага, о чём рассказал собственный источник ФАН в штабе Навального. Собственно, для этого и разыграли весь спектакль с нападением на супруга Любови Соболь.

Это происшествие уже забылось бы, но сегодня в политических интересах Навального и Соболь решено вновь реанимировать всю эту абсурдную ситуацию. Ставки высоки – на кону депутатский мандат. Нужна новая волна «страшилок» про покушения и нападения, новые жертвы и новые расследования. И вот сегодня все тот же Мохов совершает нестандартный шаг.

Он напрямую обращается к стримерам ФАН и сообщает, что за ним уже несколько дней следят мужчины восточной внешности на автомобиле белого цвета. Удивительно, но это почти слово в слово повторяет историю, рассказанную им следователям в 2016 году. Изменился только цвет автомобиля: был чёрный, стал белый. Но это мелочь, а что же главное?

У редакции ФАН есть все основания полагать, что теперь Навальный готовит реальную расправу над мужем Соболь, чтобы привлечь к ней внимание. Вывод отсюда, увы, самый мрачный. Навальный готов использовать своих подчинённых и их близких как расходный материал для достижения собственных амбициозных целей даже если они связаны с откровенным и страшным криминалом.