Соболь оказалось нечего сказать избирателям

В Москве в связи с предстоящими 8 сентября выборами в Мосгордуму зашевелились и вылезли из своих убежищ некоторые персоны, называющие себя «независимыми кандидатами» и желающие любой ценой туда избраться.

В этой компании оказался предводитель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный со своими протеже – юристом этой же организации Любовью Соболь и приятелем Ильей Яшиным.

Независимые помитинговали, покрасовались, поснимались, покидали лозунгов и обещаний на тему «мы за все хорошее и против всего плохого» и … тусня в основном закончилась. Никакой конкретики, четкости, продуманности, знания проблем и способов их решения в выступлениях всей этой братии не было. Как не было и прямых ответов на простые и естественные для публики, но очень неудобные и нежелательные для кандидатов, скажем, той же Соболь вопросы.

Между тем, вопросы о ключевых положениях предвыборной программы, своем имущественном положении, источниках избирательного фонда и т.п. – это та первичная и элементарная информация, которую любой кандидат должен сразу озвучить на встрече с избирателями. Назвался груздем, полезай в кузов!

Любовь на полтора часа опоздала. Но почему не ответила, как пишет корреспондент Федерального агентства новостей, ни на вопрос о программе своей депутатской деятельности, ни о том, будет ли она публиковать данные о своих доходах и имуществе. Эти и другие подобные вопросы остались без ответа. Если, конечно, не считать реакции на них сопровождавших Соболь «волонтеров». Они силой оттолкнули от нее слишком любопытного журналиста.

Еще большую ярость и глухую оборону у Соболь, как и других сподвижников Навального, вызвали вопросы представителя ФАН о том, как продвигается коллективный иск родителей к компании «Конкорд». А также судебная тяжба с «Московским школьником» и прочие, связанные с этим, разбирательства.

Впрочем, их поведение и так понятно, поскольку здесь вместо личного хайпа и предвыборного пиара Соболь и Навальный получили совершенно противоположный результат. Их аферу и ложь разоблачила их же главный свидетель Наталья Шилова.

Ну, и о чем говорить с таким «кандидатом», как ему можно верить? Тем более что достоянием гласности стали не только «унитазные» фейки о якобы «отравленных» детях, но и данные о том, что члены команды Навального оказались плотно замешаны в грязных коррупционных схемах (дело Мищенкова и другие аферы). Это серьезно снизило «рейтинг» как самого Навального, так и его ФБК даже среди сторонников.

Итак, что же получается, кроме того, что предвыборная сходка закончилась фактически позорным побегом «кандидатов» Соболь и Яшина под прикрытием сопровождающих их юных лиц?

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, изначально провальная позиция команды Навального и его правой руки Любови Соболь состоит в том, что их поезд уже безвозвратно ушел, это пустые лица, за которыми ничего нет. Ни идеологии, ни экономики, ни социальных проектов. Ничего конструктивного и привлекательного, чтобы можно было бы предложить людям. Отсюда страх отвечать на прямые вопросы.

Остались одни политтехнологи, чтобы напоминать о себе и накачивать рейтинг, Чем угодно и посредством чего угодно - упоминания в продажных СМИ, которые работают на зарубежные деньги, активность в Интернете, содействие проплаченных блогеров и т.п.

Что же до Навального на прошедшей встрече, то от нее веяло безысходностью, а его несмешные шутки вызывали скорее неловкость, рассказал корреспонденту ФАН один из участников предвыборной встречи. Так что было и грустно, и скучно, и некому … умного слова сказать.