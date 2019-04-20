У Соболь могут возникнуть проблемы на выборах

Как известно, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь баллотируется в Мосгордуму. Она идет самовыдвиженцем от 43-го округа. В своей предвыборной программе Любовь Соболь отводит особое внимание борьбе с коррупцией, пытаясь создать вокруг себя образ некой «поборницы справедливости». Однако в свете ряда весьма интересных обстоятельств поддерживать этот образ юристу ФБК будет отнюдь не просто.

Совершенно очевидно, что человек, который обещает избирателям бороться с коррупцией, должен сам обладать кристально чистой репутацией. С этим у Соболь явные трудности.

Дело в то, что на сегодняшний день её семья владеет недвижимостью и активами, общая стоимость которых превышает 50 миллионов рублей. Среднестатистическому россиянину, который живет на зарплату, такие суммы и не снились.

Итак, Любовь Соболь вместе со своим мужем Сергеем Моховым и дочкой Мирославой проживают в московской квартире по адресу Загородное шоссе, 10. Общая площадь жилья составляет 38 квадратных метров. Супруг Любви Соболь владеет 75-метровой квартирой на Народной улице в Москве. Квартиры расположены в хороших районах, их общая стоимость, согласно оценке ЦИАН, составляет порядка 33 миллионов рублей. Также Сергей Мохов совладелец участка площадью 2000 квадратных метров в селе Ивановское Московской области.

Родители юриста ФБК живут чуть скромнее, хотя они также отнюдь не бедные люди. Эдуард и Светлана Феденевы, родные мать и отец Любы, вместе с дочерью владеют квартирой на Букинском шоссе в подмосковном городе Лобня. Стоимость этого жилья составляет 5 миллионов рублей.

Нынешняя супруга Эдуарда Феденева Ольга Мусатова пару лет назад приобрела квартиру на 2-й Черногрязской улице в Москве общей площадью 64 квадратных метра и стоимостью порядка 14 миллионов рублей. Также Мусатова владеет долей в собственности на земельный участок в СНТ «Электрон» вблизи с деревней Большое Уварово в Московской области. Площадь участка чуть более 800 метров квадратных.

Откуда же все это? Ведь в недавнем интервью изданию Republic Любовь Соболь говорила, что живет исключительно на доходы от работы в ФБК. Из данных публичного отчета, опубликованного не так давно на сайте Фонда борьбы с коррупцией, можно сделать вывод, что Любовь Соболь, будучи сотрудником юридического отдела, получает заработную плату порядка 60-65 тысяч рублей.

Её муж Сергей Мохов является главным редактором академического журнала «Археология русской смерти». Подобные труды интересны небольшому кругу читателей, поэтому, как признается сам Мохов, поддерживать работу журнала очень сложно. Первые выпуски печатного издания и вовсе выходили в свет с помощью краудфандинговых платформ. Поэтому супруг Соболь, весьма вероятно, тоже не может похвастаться высокими доходами.

В биографии юриста ФБК есть ряд сомнительных фактов, которые могут пролить свет на сложившуюся ситуацию. В частности, Соболь, как ранее сообщало информационное агентство ФАН, тесно связана со своим бизнес-партнером по общественной организации «Контроль» Андреем Мищенковым. Последний же, в свою очередь, замешан в картельном сговоре.

Мищенков вместе с Игорем Жужоговым и Юрием Тимофеевым учредили компанию «Базис Систем». Организация занимается продажей техники. Однако один из её организаторов, Юрий Тимофеев, ранее попадал в поле зрения ФАС. Его компания «Забава» вместе с ООО «Золотой теленок» устраивала мошеннические конкурсы, в результате которых они получали государственные заказы на строительство детских площадок. В общей сложности аферисты сумели выиграть тендеров на сумму порядка 800 миллионов рублей. Сообщается, что Мищенков принимал активное участие в деятельности организаций, так как хорошо знаком с процедурой государственных закупок. Любовь Соболь, как юрист, могла покрывать коррупционные схемы и вряд ли она делала это бесплатно.

Также отец Соболь Эдуард Феденев замешан в одной сомнительной истории. Три года назад он трудился в аудиторской компании ООО «Банкс-Эксперт». Контора по результатам аудиторских проверок выдала ряд положительных заключений банкам, которые имели сомнительную репутацию или вовсе находились в стадии ликвидации. Когда эти банки обанкротились, государству пришлось заплатить по счетам их вкладчиков 57 миллиардов рублей компенсаций. Весьма вероятно, что Феденев неплохо озолотился, покрывая мошеннические схемы банкиров-аферистов.

В итоге получается, что Любовь Соболь, позиционирующая себя непримиримым борцом с коррупцией, сама замешана в сомнительных историях. Её семья владеет активами на внушительную сумму, объяснить происхождение которых не представляется возможным. Юристу ФБК стоит рассказать своим избирателям, откуда у её семьи вся эта собственность.