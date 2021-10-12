Собиравшая матпомощь для семей врачей баба Зина не дожила до 100 лет
Ветеран Великой Отечественной войны, петербурженка Зинаида Корнева, которая снимала ролики о войне для YouTube-канала и собирала на этой площадке деньги для семей тех врачей, которые умерли от ковида, умерла. Ей исполнилось 99 лет 27 сентября, а 12 октября бабы Зины (так её называли в народе) не стало.
«Умерла Зинаида Антоновна Корнева, которая в 2020 году в разгар пандемии, поддержав инициативу британского Капитана Тома Мура, провела благотворительную акцию по сбору средств для врачей, сражавшихся с короновирусом», — рассказали родственники ветерана.
До 1942 года Зинаида Корнева работала учителем, затем оставила школу и пошла на фронт. Там она была зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.
Весной 2020 года женщина познакомилась с блогом ветерана Тома Мура, который собирал пожертвования для британских врачей. Передвигаясь на ходунках, инвалид обошёл сотню раз свой дом и собрал тысячу фунтов на благотворительность. Всего ему удалось собрать 28 млн фунтов, за это благое дело королева Елизавета посвятила его в рыцари.
Точно такой же блог решила сделать Зинаида Корнева. Один из первых роликов был посвящен её идейному вдохновителю Тому Муру. Его уже нет в живых, он умер в начале 2021 года в возрасте 100 лет.
В ноябре прошлого года Зинаиду Корневу наградили знаком отличия «За благодеяние» – вручал президент России Владимир Путин. На тот момент блогер привлекла 4,5 млн рублей. Все деньги были отданы в семьи, которые потеряли сражавшихся с ковидом родных.