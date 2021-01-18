Facebook Дмитрия Рогозина

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал фотографию таксы по кличке Николас, которую «топили» во время эксперимента в 2017 году. После резонанса животное переехало жить к нему в дом.

Рогозин сделал следующую подпись к фото: «Пес живет счастливой собачьей жизнью. Заслужил».

Он написал, что у Николаса есть овчарка-телохранитель по кличке Пончик.

Чиновник добавил, что против опытов над животными, и назвал идиотом человека, показавшего эксперимент с таксой.

«Я сам собачник, мне такие опыты не нравятся, хотя осознаю их необходимость ради спасения человеческих жизней. Тем более никто при опыте не пострадал», - признался Рогозин перед читателями Facebook.

В 2017 году во время экскурсии президента Сербии Александра Вучича по Фонду перспективных исследований Рогозин показал гостю жидкость, в которой можно дышать. Для демонстрации разработки в жидкость погрузили живую таксу. Эксперимент вызвал общественный резонанс, в адрес Рогозина последовала критика. Теперь животное живет у него дома.

Ранее сообщалось, что Рогозин не помог отремонтировать «гагаринскую лётку». С просьбой обратились к американскому предпринимателю Илону Маску.